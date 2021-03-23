Синоптики прогнозують до 15° тепла ще до кінця цього тижня

Деталі

Завтра, 24 березня, у західних, північних та Вінницькій областях, вночі також і на півдні країни мінлива хмарність, без істотних опадів; на решті території хмарно, невеликий сніг, вдень з дощем, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вдень помірні опади. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у центральних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6°, на заході країни до 9° морозу, у східних областях близько 0°, вдень в Україні 1-6° тепла; в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу.

У четвер, 25 березня, у західних, північних та Вінницькій областях мінлива хмарність, без істотних опадів; температура вночі 3-8° морозу, вдень 4-9° тепла, в Карпатах вночі 7-12° морозу, вдень 0-5° морозу; на решті территорії хмарно з проясненнями, вночі значні опади переважно у вигляді мокрого снігу, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, вдень невеликі опади; температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 0-5° тепла.

26 березня мінлива хмарність, у південній частині невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів; температура вночі близько 0° (у західних та північних областях 1-6° морозу), вдень 4-9° тепла, на Закарпатті до 13°. Вітер в країні північно-східний, 5-10 м/с.

На вихідних, 27-28 березня, по Україні - без опадів, лише 28 березня у західних, вдень і в північних, Вінницькій та Черкаській областях дощі; температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, 28 березня у західних областях 0-5° тепла; вдень 7-12° тепла, 27 березня в західних областях до 15°.

В Карпатах 27 березня без опадів, температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла; 28 березня мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Доповнення

На ранок вівторка, 23 березня, невеликий сніг йшов в 11 областях України, опади протягом доби продовжаться. Проїзд основними дорогами при цьому забезпечено.