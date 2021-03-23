Невеликий сніг в 11 областях: прогноз погоди та ситуація на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На ранок вівторка, 23 березня, невеликий сніг йшов в 11 областях України, опади протягом доби продовжаться. Проїзд основними дорогами при цьому забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру та Укравтодору.
Прогноз погоди
За повідомленням Укргідрометцентру, 23 березня в Україні, крім крайнього півдня, невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
Температура вночі -1...-6°С морозу, вдень 0...+5°С, у південних областях +2...+7°С.
Ситуація на дорогах
На ранок 23 березня невеликий сніг (1-4 см на ґрунті) спостерігався у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Луганській, Сумській, Харківській, Херсонській, Рівненській та Львівській областях, у Тернопільській області туман; на решті території країни без опадів. Покриття на автодорогах державного значення у більшості областей мокре.
На перевальних ділянках доріг без опадів, на Абранському та Латірському перевалах туман. Стан покриття доріг мокрий.
На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, прибирання узбіччя та місць зупинки громадського транспорту, видалення чагарників та обрізування крон дерев.
"Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено", - вказали в Укравтодорі.
Для забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяно в роботі 127 одиниці техніки та 197 робітників.
За добу дорожніми організаціями витрачено:
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- бензину 742 літрів,
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- дизельного пального 8 027 літри,
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- піщано-сольової суміші 1 853 тонни,
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- чистої солі 60 тонн.
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