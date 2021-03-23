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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 31466 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
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Небольшой снег в 11 областях: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Небольшой снег в 11 областях: прогноз погоды и ситуация на дорогах

Киев  •  УНН

 • 11514 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. На утро вторника, 23 марта, небольшой снег шел в 11 областях Украины, осадки в течение суток продолжатся. Проезд основными дорогами при этом обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.

Прогноз погоды

По сообщению Укргидрометцентра, 23 марта в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью -1...-6°С мороза, днем 0...+5°С, в южных областях +2...+7°С.

Ситуация на дорогах

На утро 23 марта небольшой снег (1-4 см на грунте) наблюдался в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской и Львовской областях, в Тернопольской области туман; на остальной территории страны без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.

На перевальных участках дорог без осадков, на Абранском и Латирском перевалах туман. Состояние покрытия дорог мокрое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта, удаление кустарников и обрезка крон деревьев.

"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - указали в Укравтодоре.

Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 127 единицы техники и 197 рабочих.

За сутки дорожными организациями израсходовано:

  • бензина 742 литров,
  • дизельного топлива 8027 литров,
  • песчано-солевой смеси 1853 тонны,
  • чистой соли 60 тонн.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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