Небольшой снег в 11 областях: прогноз погоды и ситуация на дорогах
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На утро вторника, 23 марта, небольшой снег шел в 11 областях Украины, осадки в течение суток продолжатся. Проезд основными дорогами при этом обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра и Укравтодора.
Прогноз погоды
По сообщению Укргидрометцентра, 23 марта в Украине, кроме крайнего юга, небольшой мокрый снег и дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью -1...-6°С мороза, днем 0...+5°С, в южных областях +2...+7°С.
Ситуация на дорогах
На утро 23 марта небольшой снег (1-4 см на грунте) наблюдался в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Ровенской и Львовской областях, в Тернопольской области туман; на остальной территории страны без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.
На перевальных участках дорог без осадков, на Абранском и Латирском перевалах туман. Состояние покрытия дорог мокрое.
На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами, уборка обочин и мест остановки общественного транспорта, удаление кустарников и обрезка крон деревьев.
"Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен", - указали в Укравтодоре.
Для обеспечения проезда по дорогам государственного значения дорожными организациями задействовано в работе 127 единицы техники и 197 рабочих.
За сутки дорожными организациями израсходовано:
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- бензина 742 литров,
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- дизельного топлива 8027 литров,
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- песчано-солевой смеси 1853 тонны,
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- чистой соли 60 тонн.
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