Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"
Киев • УНН
21 июня в Украине без осадков, а 22-23 июня пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура днем 23-29°, местами до 33°.
В Украине в начале следующей недели ожидается жара до 33 градусов тепла, дожди и грозы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
Завтра, 21 июня, в Украине, по данным синоптиков, без осадков, в течение 22-23 июня, начиная с западных и северных областей, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.
Температура ночью 12-19°; днем 23-29°, завтра на западе и юге, в понедельник в Украине, кроме востока, во вторник в ее южной части местами 30-33°.
Как сообщала синоптик Наталка Диденко, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, например, на следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов.
"Благословенный климат Украины позволит избежать этой нестерпимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть будут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет", - указала Диденко.
В Украину идет тепло из Западной Европы - прогноз погоды на 19 июня19.06.26, 08:37 • 3198 просмотров