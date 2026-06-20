Синоптики прогнозируют жару на следующей неделе, но "до +40 не дойдет"

В Украине в начале следующей недели ожидается жара до 33 градусов тепла, дожди и грозы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

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Завтра, 21 июня, в Украине, по данным синоптиков, без осадков, в течение 22-23 июня, начиная с западных и северных областей, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

Температура ночью 12-19°; днем 23-29°, завтра на западе и юге, в понедельник в Украине, кроме востока, во вторник в ее южной части местами 30-33°.

Как сообщала синоптик Наталка Диденко, в ближайшее время во многих странах Западной Европы ожидается очень сильная жара, например, на следующей неделе в Испании, Португалии, Франции столбики термометров будут достигать и даже превышать +40 градусов.

"Благословенный климат Украины позволит избежать этой нестерпимой жары с запада континента, у нас действительно температура воздуха повышается, но до приемлемых летних значений, пусть будут себе и +30 с хвостиком, но до +40 не дойдет", - указала Диденко.

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