В Украину идет тепло из Западной Европы - прогноз погоды на 19 июня

В Украине 19 июня местами кратковременные дожди, температура повысится под влиянием поля слабо повышенного давления из Западной Европы, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

19 июня погоду в Украине будет обусловливать поле слабо повышенного давления, распространяющееся из Западной Европы, давление несколько возрастет, только на погоду юго-восточной части еще будет влиять атмосферный фронт. На высотах над нашей территорией все еще располагается прохладная влажная воздушная масса из северных широт. При такой ситуации на большей части территории осадков не ожидаем, только на юго-востоке, а днем и в большинстве западных и северных областей местами рассчитываем на небольшой кратковременный дождь. Температура несколько повысится, ощутимее днем