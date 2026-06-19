В Украину идет тепло из Западной Европы - прогноз погоды на 19 июня
Киев • УНН
19 июня в Украине ожидается переменная облачность, на юго-востоке и днем в западных и северных областях местами небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 11-16°, днем 22-27°.
В Украине 19 июня местами кратковременные дожди, температура повысится под влиянием поля слабо повышенного давления из Западной Европы, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
19 июня погоду в Украине будет обусловливать поле слабо повышенного давления, распространяющееся из Западной Европы, давление несколько возрастет, только на погоду юго-восточной части еще будет влиять атмосферный фронт. На высотах над нашей территорией все еще располагается прохладная влажная воздушная масса из северных широт. При такой ситуации на большей части территории осадков не ожидаем, только на юго-востоке, а днем и в большинстве западных и северных областей местами рассчитываем на небольшой кратковременный дождь. Температура несколько повысится, ощутимее днем
По прогнозу, сегодня ожидается переменная облачность.
В юго-восточной части, днем и в большинстве западных и северных областей местами небольшой кратковременный дождь; на остальной территории без осадков.
Ветер северо-западный, на юге и юго-востоке страны северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 22-27°.
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