Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь по всей Украине 29 сентября

Эксклюзив
28 сентября, 08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
В Киеве женщина умерла в укрытии от стресса во время российской атаки28 сентября, 19:09
"Каждый его участник нарушил международное право": журналисты, принявшие участие в пропагандистском туре РФ, понесут ответственность - МИД28 сентября, 19:27
Предварительные результаты парламентских выборов в Молдове: обработано более 51% протоколов28 сентября, 19:57
В Мелитополе исчез мобильный интернет, заблокированы Google Play и VPN - ЦНС28 сентября, 21:33
Оккупанты ударили по предприятию по производству коньяка AZNAURI в Одесской области00:54
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Марк Рютте
Майя Санду
Украина
Соединённые Штаты
Молдова
Европа
Кишинёв
В США задержали боксера Теренса Кроуфорда в его день рождения: что известно01:17
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть26 сентября, 14:33
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans26 сентября, 07:07
Таймс
МиГ-31
Вашингтон Пост
Google Play
YouTube

Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь по всей Украине 29 сентября

Киев • УНН

 • 1136 просмотра

29 сентября в Украине ожидается переменная облачность и небольшой дождь, на западе и севере умеренный. Температура днем составит 13-18°, на западе и севере 9-14°, в Карпатах 1-5° тепла.

Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь по всей Украине 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, синоптики передают переменную облачность по Украине. Также на большинстве территорий может быть днем небольшой дождь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По предварительным прогнозам, в западных и северных областях возможен умеренный дождь, на остальной территории днем также передают облачность и дождь.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура днем 13-18°, на западе и севере страны 9-14°. На высокогорье Карпат мокрый снег; температура днем всего 1-5° тепла

- говорится в сообщении.

В Киеве и области синоптики передают дождь. Температура по области от 9 до 14 градусов тепла.

День отоларинголога и Всемирный день сердца: что еще отмечают 29 сентября29.09.25, 06:28

Вероника Марченко

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Дожди в Украине
Снег в Украине
Украина
Киев