Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь по всей Украине 29 сентября
Киев • УНН
29 сентября в Украине ожидается переменная облачность и небольшой дождь, на западе и севере умеренный. Температура днем составит 13-18°, на западе и севере 9-14°, в Карпатах 1-5° тепла.
В понедельник, 29 сентября, синоптики передают переменную облачность по Украине. Также на большинстве территорий может быть днем небольшой дождь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По предварительным прогнозам, в западных и северных областях возможен умеренный дождь, на остальной территории днем также передают облачность и дождь.
Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура днем 13-18°, на западе и севере страны 9-14°. На высокогорье Карпат мокрый снег; температура днем всего 1-5° тепла
В Киеве и области синоптики передают дождь. Температура по области от 9 до 14 градусов тепла.
День отоларинголога и Всемирный день сердца: что еще отмечают 29 сентября29.09.25, 06:28 • 1390 просмотров