Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшой дождь по всей Украине 29 сентября

В понедельник, 29 сентября, синоптики передают переменную облачность по Украине. Также на большинстве территорий может быть днем небольшой дождь. Об этом пишет УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

По предварительным прогнозам, в западных и северных областях возможен умеренный дождь, на остальной территории днем также передают облачность и дождь.

Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура днем 13-18°, на западе и севере страны 9-14°. На высокогорье Карпат мокрый снег; температура днем всего 1-5° тепла