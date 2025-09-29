Синоптики прогнозують мінливу хмарність та невеликий дощ по всій Україні 29 вересня
Київ • УНН
29 вересня в Україні очікується мінлива хмарність та невеликий дощ, на заході та півночі помірний. Температура вдень становитиме 13-18°, на заході та півночі 9-14°, у Карпатах 1-5° тепла.
У понеділок, 29 вересня, синоптики передають мінливу хмарність по Україні. Також на більшості територій може бути вдень невеликий дощ. Про це пише УНН із посиланням на Український гідрометцентр.
Деталі
За попередніми прогнозами, у західних та північних областях можливий помірний дощ, на решті території вдень також передають хмарність та дощ.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вдень 13-18°, на заході та півночі країни 9-14°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг; температура вдень лише 1-5° тепла
У Києві та області синоптики передають дощ. Температура по області від 9 до 14 градусів тепла.
