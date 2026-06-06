Синоптики предупредили о грозах и сильных ливнях в Украине 6 июня
Киев • УНН
В западных и северных регионах 6 июня пройдут дожди с грозами. На остальной территории будет сухо, а воздух прогреется до 29 градусов.
В субботу, 6 июня, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в западных, днем и в Житомирской, Киевской, Винницкой и Черновицкой областях ожидаются умеренные, местами значительные дожди, грозы; на остальной территории преимущественно без осадков.
На Закарпатье и Прикарпатье утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура днем 24-29°, в западных областях 20-25°
В Киеве и области 6 июня будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +26°...+28°.
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