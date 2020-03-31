Синоптики объяснили снег в конце марта

"Этот снег - чрезвычайное явление 31 марта, потому что у нас такой теплый март вышел. А вообще, для нормального марта - это нормальное явление. Снег, даже снежный покров, в третьей декаде марта. У нас он аномально теплым оказался нынешний март, поэтому кажется, что это аномальное явление", - сказала Олийнык.

Она отметила, что это нормально для климата и является нормальным явлением.

"Снег у нас прекратился, снега не будет больше. Но погоду будет определять антициклон, поэтому будут прояснения ночью, будут способствовать снижению температуры. Эта ночь, ближайшая, и еще следующая ночь - будут холодными 2-8 мороза, в Карпатах холоднее - до 12-14 мороза. Днем, за счет, опять же, солнечной погоды, преимущественно, и это уже апрель завтра месяц, температура будет постепенно повышаться. Завтра 4-7 градусов, послезавтра еще теплее - до 10 градусов тепла. И постепенно будет нарастание тепла в апреле, что тоже привычно", - рассказала Олийнык.

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Она добавила, что нарастание тепла в апреле будет более быстрыми темпами, чем в марте.

"Но для апреля тоже не исключено возвращение холода, так называемые волны холода. Как правило, бывает две-три волны холода. Но уже в апреле этот холод будет возвращается в виде заморозков. То есть, если мы будем ожидать холодную погоду - мы не будем говорить не мороз, а будем говорить заморозки", - уточнила Олийнык.

Синоптик пояснила, что во время мороза еще может выпасть снег, а заморозки бывают при ясной погоде, когда после ночи на траве есть изморозь.

"Это явление обычное для апреля. И для нормального апреля, и для теплого. О холодном не будем говорить, потому что в холодном еще возможен снежный покров. Но уже не в этом году", - отметила синоптик.

По ее словам, снег можно ожидать в Карпатах, и в другой части Украины, если придет циклон и холод. Тогда возможен кратковременный снегопад на несколько дней.

"Такие явления бывают, но они уже более редкие. Они необычные для апреля. В апреле возможны заморозки. Но, опять же, заморозки - это явление кратковременное, непродолжительное. Не очень хорошо, конечно, но удивляться им не следует. А вообще, апрель будет теплый. К сожалению, с осадками труднее. Осадков пока не ожидается. До 4 апреля сухая погода. Это хуже, лучше были бы дожди", - добавила Олийнык.

По ее словам, синоптики очень ждут дождя, но для его появления должен возникнуть мощный циклон, чего в ближайшее время не предвидится.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на начало апреля.