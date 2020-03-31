Синоптики пояснили сніг наприкінці березня

“Цей сніг - надзвичайне явище 31 березня, тому що у нас такий теплий березень вийшов. А взагалі, для нормального березня - це нормальне явище. Сніг, навіть сніговий покрив, у третій декаді березня. У нас він аномально теплим виявився, нинішній березень, тому здається, що це аномальне явище”, - сказала Олійник.

Вона зазначила, що це нормально для клімату і є нормальним явищем.

“Сніг у нас припинився, снігу не буде більше. Але погоду буде визначати антициклон, тому будуть прояснення вночі, сприятимуть зниженню температури. Ця ніч, найближча, і ще наступна ніч - будуть холодними 2-8 морозу, в Карпатах холодніше - до 12-14 морозу. Вдень, за рахунок, знову ж таки, сонячної погоди, переважно, і це вже квітень завтра місяць, температура буде поступово підвищуватися. Завтра 4-7 градусів, післязавтра ще тепліше - до 10 градусів тепла. І поступово буде наростання тепла у квітні, що теж звично”, - розповіла Олійник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві плануються до кінця тижня відключати опалення

Вона додала, що наростання тепла у квітні буде більш швидкими темпами, ніж у березні.

“Але для квітня теж не виключено повернення холоду, так звані хвилі холоду. Як правило, буває дві-три хвилі холоду. Але уже у квітні цей холод повертається у вигляді заморозків. Тобто, якщо ми будемо очікувати холодну погоду - ми не будемо казати мороз, а будемо казати заморозки”, - уточнила Олійник.

Синоптик пояснила, що під час морозу ще може випасти сніг, а заморозки бувають при ясній погоді, коли після ночі на траві є паморозь.

“Це явище звичайне для квітня. І для нормального квітня, і для теплого. Про холодний не будемо казати, тому що у холодному ще можливий сніговий покрив. Але вже не в цьому році”, - зазначила синоптик.

За її словами, сніг можна очікувати в Карпатах, та в іншій частині України, якщо прийде циклон і холод. Тоді можливий короткочасний снігопад на декілька днів.

“Такі явища бувають, але вони вже більш рідкісні. Вони незвичайні для квітня. У квітні можливі заморозки. Але, знову ж таки, заморозки - це явище короткочасне, нетривале. Не дуже добре, звичайно, але дивуватись їм не слід. А взагалі, квітень буде теплий. На жаль, з опадами важче. Опадів поки не очікується. До 4 квітня суха погода. Це гірше, краще були б дощі”, - додала Олійник.

За її словами, синоптики дуже очікують дощу, але для його появи має виникнути потужний циклон, чого найближчим часом не передбачається.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на початок квітня.