В Киеве планируют до конца недели отключать отопление - Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Если прогноз погоды не изменится, то в конце этой недели в Киеве будут завершать отопительный сезон. Об этом заявил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"По нормативам мы можем выключить отопление, когда среднесуточная температура не ниже +8°С. До четверга у нас по прогнозу температура минусовая, далее - существенно потеплеет. Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем уже выключать отопление, завершать отопительный сезон", - сказал Виталий Кличко.
Он добавил, что школы, детские сады и административные здания уже отключены от отопления.
Напомним, ранее столичные власти приняли решение об отключении отопления в школах столицы.