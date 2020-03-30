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У Києві планують до кінця тижня відключати опалення - Кличко

У Києві планують до кінця тижня відключати опалення - Кличко

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Якщо прогноз погоди не зміниться, то наприкінці цього тижня у Києві будуть завершувати опалювальний сезон. Про це заявив на брифінгу мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.

“За нормативами ми можемо вимкнути опалення, коли середньодобова температура не нижче ніж +8°С. До четверга у нас за прогнозом температура мінусова, далі - суттєво потеплішає. Якщо прогноз не зміниться, то на кінці цього тижня ми будемо вже вимикати опалення, завершувати опалювальний сезон”, - сказав Віталій Кличко.

Він додав, що школи, дитячі садки і адміністративні будівлі вже відключені від опалення.

Нагадаємо, раніше столична влада ухвалила рішення про вимкнення опалення у школах столиці.

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