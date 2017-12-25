Синоптики предупреждают о подъеме уровней воды на реках Украины

Так, 25 - 27 декабря ожидается подъем уровней воды на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) На 0,3 - 1 м, а также на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) На 0,2 - 0,7 м, местами выход воды на заводь.

На р. Стрвьяж в районе гидрологического поста Луки возможен выход воды на пойму, сообщили в Гидрометцентре.

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