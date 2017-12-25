Синоптики попереджають про підйом рівнів води на річках України
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. За даними Гідрометцентру України, протягом 25 грудня у зв'язку з опадами та сніготаненням на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води на 0.1- 0.5 м, місцями подальший вихід води на заплави річок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
25 – 27 грудня очiкується пiдйом рiвнiв води на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) на 0,3 - 1 м, а також на рiчках басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.) на 0,2 - 0,7 м, мiсцями вихiд води на заплаву.
На р. Стрв’яж у районі гідрологічного поста Луки можливий вихід води на заплаву, повідомили в Гідрометцентрі.