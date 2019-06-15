Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на выходных

По городу Киеву 15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киевской области 15-17 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Напомним, в понедельник, 17 июня на севере Левобережья и востоке страны 11-15°; днем 27-32°, 17 июня на Прикарпатье 22-26°.

18- 19 июня преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем 27-33°. В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°".