Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности на выходных
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. 15-17 июня по всей территории Украины будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
По городу Киеву 15 июня высокая (4 класса) пожарная опасность. 16-17 июня чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
По Киевской области 15-17 июня будет преобладать чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Напомним, в понедельник, 17 июня на севере Левобережья и востоке страны 11-15°; днем 27-32°, 17 июня на Прикарпатье 22-26°.
18- 19 июня преимущественно без осадков, лишь в западных и северных областях местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-20°, днем 27-33°. В западных и северных областях, 22-23 июня в Украине местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 13-19°, днем 23-29°, на юге и востоке страны 28-34°".