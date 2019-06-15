Синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку на вихідних
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. 15-17 червня по всій території України переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
По місту Києву 15 червня висока (4 класу) пожежна небезпека. 16-17 червня надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
По Київській області 15-17 червня переважатиме надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.
Нагадаємо, у понеділок, 17 червня на півночі Лівобережжя та сході країни 11-15°; вдень 27-32°, 17 червня на Прикарпатті 22-26°.
18- 19 червня переважно без опадів, лише у західних та північних областях місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-20°, вдень 27-33°. У західних та північних областях, 22-23 червня в Україні місцями короткочасні дощі, грози. Температура вночі 13-19°, вдень 23-29°, на півдні та сході країни 28-34°".