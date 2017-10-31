Синоптики предупредили о штормовом ветре на востоке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Синоптики предупредили о штормовом ветре в восточных областях во вторник, а также сильный ветер по всей Украине. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГСЧС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня в Киеве ожидается мокрый снег с дождем
"По данным Укргидрометцентра, 31 октября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в восточной части до 24 м/с", - говорится в сообщении.
Напомним, 31 октября на большей части территории Украины ожидается мокрый снег и дождь.