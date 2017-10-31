Синоптики предупредили о штормовом ветре на востоке Украины

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"По данным Укргидрометцентра, 31 октября в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в восточной части до 24 м/с", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 октября на большей части территории Украины ожидается мокрый снег и дождь.