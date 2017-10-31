Синоптики попередили про штормовий вітер на сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Синоптики попередили про штормовий вітер у східних областях у вівторок, а також сильний вітер по всій Україні. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
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"За даними Укргідрометцентру, 31 жовтня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, вночі в східній частині до 24 м/с", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 31 жовтня на більшості території України очікується мокрий сніг і дощ.