Синоптики предупредили о пожарной опасности в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Синоптики предупредили о высоком уровне пожарной опасности в Украине 15-16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По сообщению Укргидрометцентра, 15-16 апреля в западных, Житомирской, Винницкой областях чрезвычайная (5 класса), на остальной территории высокий (4 класса), местами чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", - сказано в сообщении.
В Киевской области 15-16 апреля будет преобладать высокий (4 класса), в северных районах области чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, за последние сутки подразделения ГСЧС осуществили 1708 выездов на вызовы для ликвидации опасных ситуаций.