Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 15-16 квітня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За повідомленням УкрГідрометцентру, 15-16 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях надзвичайний (5 класу), на решті території високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.
У Київській області 15-16 квітня переважатиме високий (4 класу), у північних районах області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, за останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1708 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.