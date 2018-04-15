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Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Синоптики попередили про пожежну небезпеку в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Синоптики попередили про високий рівень пожежної небезпеки в Україні 15-16 квітня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.

"За повідомленням УкрГідрометцентру, 15-16 квітня у західних, Житомирській, Вінницькій областях надзвичайний (5 класу), на решті території високий (4 класу), місцями надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - сказано у повідомленні.

У Київській області 15-16 квітня переважатиме високий (4 класу), у північних районах області надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляв УНН, за останню добу підрозділи ДСНС здійснили 1708 виїздів на виклики для ліквідації небезпечних ситуацій.

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