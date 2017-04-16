Синоптики предупредили о порывистом ветре в Украине

“По сообщению Укргидрометцентра, в ближайшие часы и до конца суток 16 апреля — порывы ветра 15-20 м/с”, — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня, 16 апреля в большинстве областей Левобережья на почве заморозки 0-5 градусов.

“Ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-5 градусов”, — сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНН, в Украине на Пасху ожидается прохладная погода и дождь в большинстве областей.