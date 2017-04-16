Синоптики попередили про поривчастий вітер в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У неділю 16 квітня в Україні очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
“За повідомленням Укргідрометцентру, у найближчі години з утриманням до кінця доби 16 квітня — пориви вітру 15-20 м/с”, — сказано у повідомленні.
Окрім того, сьогодні, 16 квітня у більшості областей Лівобережжя на ґрунті заморозки 0-5 градусів.
“Вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-5 градусів”, — повідомили у прес-службі.
Як повідомляв УНН, в Україні на Великдень очікується прохолодна погода та невеликий дощ у більшості областей.