Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

"22 сентября в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). 22 сентября ночью в Карпатах и в Луганской области сильные заморозки 0-3° (II уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Уже в понедельник, 23 сентября, по данным синоптиков, на севере Левобережья на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности).

По Киевской области 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности). По Киеве 22 сентября порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Напомним, в воскресенье по Украине объявили штормовое предупреждение.