Синоптики попередили про погіршення погодних умов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У неділю в Україні, крім західних областей, очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"22 вересня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності). 22 вересня вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки 0-3°(ІІ рівень небезпечності)", - йдеться в повідомленні.
Уже у понеділок, 23 вересня, за даними синоптиків, на півночі Лівобережжя на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності).
По Київській області 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності). По Києву 22 вересня пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності).
Нагадаємо, на неділю по Україні оголосили штормове попередження.