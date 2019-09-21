На неділю по Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 21 вересня. УНН. У неділю, 22 вересня, в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Вночі в Карпатах та на Луганщині сильні заморозки 0-3°(ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).
23 вересня на півночі Лівобережжя на поверхні грунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий).
При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей треба негайно інформувати екстрені служби за номерами зі стаціонарних і мобільних телефонів: 101 або 103.
Нагадаємо, 22 вересня у східній та північій частині, 23 вересня на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликий дощ, на решті території без опадів, - повідомили синоптики.
Температура завтра вночі 1-6°, на узбережжі морів до 10° тепла, в Україні, крім крайнього півдня, на поверхні ґрунту, в Карпатах у повітрі заморозки 0-3°, вдень 11-18° тепла; 22-23 вересня вночі 2-9° тепла, в понеділок на півночі Лівобережжя на ґрунті ймовірні заморозки, вдень 14-20° тепла, у південній частині до 24°.