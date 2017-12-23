Синоптики предупредили о лавинной опасности в горах Львовской области
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. В горах Львовской области ожидается лавинная опасность 3-го уровня. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.
"По данным Укргидрометцентра, 24-25 декабря, в связи с оттепелью, в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, начиная с 24 декабря, дневные температуры по всей территории Украины будут выше нуля.
Как сообщал УНН, 16 декабря в горах на Закарпатье сошла лавина. Ущерба не было нанесено.