Синоптики предупредили о лавинной опасности в горах Львовской области

"По данным Укргидрометцентра, 24-25 декабря, в связи с оттепелью, в горах Львовской области ожидается значительное снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, начиная с 24 декабря, дневные температуры по всей территории Украины будут выше нуля.

Как сообщал УНН, 16 декабря в горах на Закарпатье сошла лавина. Ущерба не было нанесено.