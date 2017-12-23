Синоптики попередили про лавинну небезпеку в горах Львівщини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У горах Львівської області очікується лавинна небезпека 3-го рівня. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України, передає УНН.
"За даними УкрГідрометцентру, 24-25 грудня, у зв'язку із відлигою, у горах Львівської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, починаючи з 24 грудня, денні температури по всій території України будуть вище нуля.
Як повідомляв УНН, 16 грудня у горах на Закарпатті зійшла лавина. Збитків завдано не було.