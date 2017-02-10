Синоптики предупредили о лавинной опасности в горах

По прогнозам Укргидрометцентра, 10 февраля в горах Закарпатской и Львовской областей сохраняется значительный (3-й) уровень лавинной опасности.

Ограничения для движения транспорта пока действуют в Закарпатской и Киевской областях. В частности, в Закарпатской области в связи с переливом воды через дорожное покрытие, временно перекрыто движение на дороге местного значения О-071207 Ужгород-Демичи (150-200 м на 18 км).

Кроме того, в Киевской области, из-за утечки и намерзания канализационных вод временно ограничено движение для всех видов транспорта по автодороге местного значения О-101313 Боярка-/Киев-Чоп/, на подъезде к селу Белогородка Киево-Святошинского района.