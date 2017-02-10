Синоптики попередили про лавинну небезпеку в горах
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Синоптики попередили, що сьогодні у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За прогнозами Укргідрометцентру, 10 лютого у горах Закарпатської та Львівської областей зберігається значний (3-й) рівень лавинної небезпеки.
Обмеження для руху транспорту наразі діють в Закарпатській і Київській областях. Зокрема, у Закарпатській області в зв’язку з переливом води через дорожнє покриття, тимчасово перекрито рух на дорозі місцевого значення О-071207 Ужгород-Демічі (150-200 м на 18 км).
Окрім того, у Київській області, через виток та намерзання каналізаційних вод тимчасово обмежено рух для всіх видів транспорту по автодорозі місцевого значення О-101313 Боярка-/Київ-Чоп/, на під’їзді до села Білогородка Києво-Святошинського району.