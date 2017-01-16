Синоптики предупредили о лавинной опасности на Закарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. По прогнозам Закарпатского гидрометеоцентра, 16 - 17 января в высокогорной и горной части области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Закарпатской области.
"16 - 17 января в высокогорной и горной части области сохраняется ІІІ (значительный) уровень лавинной опасности. В горных районах области существует угроза оползней снега на дороги. ", - говорится в сообщении.