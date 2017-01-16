Синоптики попередили про лавинну небезпеку на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. За прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, 16 — 17 січня у високогір’її та гірській частині області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в Закарпатській області.
“16 — 17 січня у високогір’її та гірській частині області зберігається ІІІ (значний) рівень лавинної небезпеки . В гірських районах області існує загроза зсувів снігу на дороги.”, — сказано в повідомленні.