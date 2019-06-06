Синоптики объявили штормовое предупреждение в части областей

"7 июня в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской областях грозы, местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с (уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в последующие трое суток на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди с грозами, в западных и юго-западных областях местами значительные дожди, в отдельных районах сильные ливни, град и шквалы 15-20 м/с, лишь в восточной части преимущественно без осадков. Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 25-31°, в западных областях 22-27°.