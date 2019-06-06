Синоптики оголосили штормове попередження в частині областей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. В кількох областях України на завтра, 7 червня, оголошене штормове попередження. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
“7 червня у західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях грози, місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в наступні три доби на більшій частині території країни пройдуть короткочасні дощі з грозами, у західних та південно-західних областях місцями значні дощі, в окремих районах сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с, лише у східній частині переважно без опадів. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 21°; вдень 25-31°, у західних областях 22-27°.