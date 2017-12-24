Синоптики объявили штормовое предупреждение на западе и востоке Украины

"Внимание! Штормовое предупреждение! 25 декабря в западных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, в понедельник 25 декабря на Закарпатье ожидаются сильные туманы и значительная лавинная опасность.