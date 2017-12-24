Синоптики оголосили штормове попередження на заході і сході України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Синоптики оголосили штормове попередження через сильний вітер у західних та східних областях України. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook, передає УНН.
"УВАГА! Штормове попередження! 25 грудня в західних та східних областях пориви вітру 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.
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Як повідомляв УНН, у понеділок 25 грудня на Закарпатті очікуються сильні тумани та значна лавинна небезпека.