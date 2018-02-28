Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В первый день весны в большинстве областей Украины, кроме запада, ожидается сильный снег, метели и снежные заносы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.
“1 марта в Украине, кроме запада, в результате перемещения активного циклона сложные погоде условия: в большинстве областей сильный снег, метели, снежные заносы, ночью в Николаевской области, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; на дорогах страны гололедица”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Риме выпало аномально много снега.