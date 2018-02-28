Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за сильного снега в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 57004 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67815 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70763 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105329 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99047 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104255 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В первый день весны в большинстве областей Украины, кроме запада, ожидается сильный снег, метели и снежные заносы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра, передает УНН.

“1 марта в Украине, кроме запада, в результате перемещения активного циклона сложные погоде условия: в большинстве областей сильный снег, метели, снежные заносы, ночью в Николаевской области, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях очень сильные снегопады; в Приазовье местами налипание мокрого снега, гололед; ночью и утром порывы ветра 15-20 м/с, в Приазовье местами 25-27 м/с; на дорогах страны гололедица”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Риме выпало аномально много снега.

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