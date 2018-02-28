Синоптики оголосили штормове попередження через сильний сніг в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У перший день весни у більшості областей України, крім заходу, очікується сильний сніг, хуртовини і снігові замети. Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру, передає УНН.
“1 березня в Україні, крім заходу, внаслідок переміщення активного циклону складні погоді умови: в більшості областей сильний сніг, хуртовини, снігові замети, вночі на Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Полтавщині дуже сильні снігопади; в Приазов’ї подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; вночі та вранці пориви вітру 15-20 м/с, у Приазов’ї місцями 25-27 м/с; на дорогах країни ожеледиця”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, у Римі випало аномально багато снігу.