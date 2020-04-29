Синоптики обещают в начале мая до 27° тепла
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Начало мая принесет в Украину теплую погоду - местами до 27 градусов с отметкой "плюс", однако, начнется последний месяц весны с дождями. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В последующие двое суток в западных, северных, центральных и Одесской областях, 2 мая в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами с грозами, ближайшей ночью на Закарпатье значительные дожди", - сообщили синоптики.
Ветер южный с переходом в западной части и северо-западный, 5-12 м/с, завтра в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 6-11°, ближайшей ночью на крайнем востоке страны 3-5° тепла; днем в западных областях 14-20°, на остальной территории 18-24°, 1-2 мая в восточных областях до 27°.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.