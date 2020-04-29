Синоптики обіцяють на початку травня до 27° тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Початок травня принесе в Україну теплу погоду - місцями до 27 градусів із позначкою "плюс", одначе, почнеться останній місяць весни з дощами. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У наступні дві доби у західних, північних, центральних та Одеській областях, 2 травня в Україні, крім південного сходу, короткочасні дощі, місцями з грозами, найближчої ночі на Закарпатті значні дощі", - повідомили синоптики.
Вітер південний з переходом у західній частині та північно-західний, 5-12 м/с, завтра в Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 6-11°, найближчої ночі на крайньому сході країни 3-5° тепла; вдень у західних областях 14-20°, на решті території 18-24°, 1-2 травня у східних областях до 27°.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.