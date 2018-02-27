Синоптики: к концу суток температура снизится до -24 ° мороза
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. По данным Укргидрометцентра, в результате вторжения холодного арктического воздуха с севера Европы в Украине ожидается снижение ночной (минимальной) температуры. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает УНН.
"27 февраля в Киевской области до 17-22° мороза (в Киеве 16-19° мороза), местами по области до 24° мороза", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что 27 февраля температура ночью 14-20° мороза, ожидается в Волынской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях местами до 25° мороза; в южной части температура существенно не изменится.