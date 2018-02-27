Синоптики: до кінця доби температура знизиться до -24° морозу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. За даними УкрГідрометцентру, внаслідок вторгнення холодного арктичного повітря з півночі Європи в Україні очікується зниження нічної (мінімальної) температури. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
“27 лютого на Київщині до 17-22° морозу (у Києві 16-19° морозу), місцями по області до 24° морозу”, — йдеться у повідомленні.
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Також зазначається, що 27 лютого температура вночі 14-20° морозу, очікується у Волинській, Львівській, Тернопільській, Рівненській, Житомирській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській та Харківській областях місцями до 25° морозу; у південній частині температура суттєво не зміниться.