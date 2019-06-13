Синоптики дали прогноз погоды на завтра
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и в Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"В ближайшие трое суток в большинстве западных областей, в субботу также и на севере страны и Винницкой области местами кратковременные дожди с грозами, на остальной территории без осадков. Температура ночью 15-21 °, на побережье морей до 24 °, днем 26-33 ° , в Карпатах ночью 11-16 °, днем 20-26 °", - сообщили синоптики.
В Киевской области завтра без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью 18-21 °, днем 30-33 °.
Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на выходные.