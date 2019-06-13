Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У найближчі три доби в більшості західних областей, в суботу також і на півночі країни та Вінниччині місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три доби в більшості західних областей, в суботу також і на півночі країни та Вінниччині місцями короткочасні дощі з грозами, на решті території без опадів. Температура вночі 15-21°, на узбережжі морів до 24°; вдень 26-33°; в Карпатах вночі 11-16°, вдень 20-26°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра без опадів. Вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 18-21°, вдень 30-33°.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на вихідні.