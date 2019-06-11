Синоптики дали прогноз погоды на завтра

"В ближайшие три дня без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременные дожди с грозами. Ветер северо-восточный, 3-10 м / с. Температура ночью 16-22 °, завтра на крайнем западе и востоке страны местами 13- 15 °, днем 29-34 ° ", - сообщили синоптики.

В Киевской области завтра сухо и жарко: температура ночью 18-21 °, днем 30-33 °. Ветер северо-восточный, умеренный.



Как сообщал УНН, в Киеве и области на этой неделе будет очень жарко.