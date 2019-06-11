Синоптики дали прогноз погоди на завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У найближчі три дні без опадів, лише в Карпатському регіоні в денні години окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"У найближчі три дні без опадів, лише в Карпатському регіоні в денні години окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 3-10 м/с. Температура вночі 16-22°, завтра на крайньому заході та сході країни місцями 13-15°; вдень 29-34°", - повідомили синоптики.
На Київщині завтра сухо та спекотно: температура вночі 18-21°, вдень 30-33°. Вітер північно-східний, помірний.
Як повідомляв УНН, у Києві та області цього тижня буде дуже спекотно.