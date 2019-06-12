Синоптики дали прогноз погоды на выходные

"15 июня переменная облачность. Без осадков, лишь днем 15 июня в Карпатском регионе, северных областях и на Винничине местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21 °, на побережье морей до 24 °, днем 29-34 °, 15 июня в восточной части ночью 11-16 °, днем 26-30 °. 16-17 июня преимущественно без осадков, лишь в дневные часы в западных областях отдельные грозовые дожди. Температура ночью 16-22 °, днем 29-35 °", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, синоптики дали прогноз погоды на завтра .