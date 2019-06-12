Синоптики дали прогноз погоди на вихідні
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На вихідних в Україні буде спекотно. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"15 червня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 15 червня в Карпатському регіоні, північних областях та на Вінниччині місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, на узбережжі морів до 24°, вдень 29-34°; 15 червня у східній частині вночі 11-16°, вдень 26-30°. 16- 17 червня переважно без опадів, лише в денні години у західних областях окремі грозові дощі. Температура вночі 16-22°, вдень 29-35°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, синоптики дали прогноз погоди на завтра.