Синоптики дали прогноз погоды на неделю

"12-13 июня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 °, днем 29- 34 °. 14-15 июня в Украине без осадков, лишь в западных, 15 июня и в северных, центральных и южных областях отдельные кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 15-21 °, днем 28-34 ° ", - сообщили синоптики.



Как сообщал УНН, в Украине завтра до 34 градусов тепла.