Синоптики дали прогноз погоды на неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Завтра в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в западных, северных и Винницкой областях днем отдельные кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м / с, в Приазовье местами порывы 15-20 м / с. Температура ночью 15-20 °, днем 28-33 °, в Карпатах 20-25 °. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"12-13 июня в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в Карпатском регионе в дневные часы местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-21 °, днем 29- 34 °. 14-15 июня в Украине без осадков, лишь в западных, 15 июня и в северных, центральных и южных областях отдельные кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 15-21 °, днем 28-34 ° ", - сообщили синоптики.
Как сообщал УНН, в Украине завтра до 34 градусов тепла.