Синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Завтра в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних, північних та Вінницькій областях вдень окремі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°; вдень 28-33°, в Карпатах 20-25°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
"12-13 червня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатському регіоні в денні години місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 29-34°. 14- 15 червня в Україні без опадів, лише у західних, 15 червня і в північних, центральних та південних областях окремі короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 15-21°, вдень 28-34°", - повідомили синоптики.
Як повідомляв УНН, в Україні завтра до 34 градусів тепла.