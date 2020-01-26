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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Синоптики дали прогноз погоды на начало рабочей недели

Киев • УНН

 • 17249 просмотра

КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине начало рабочей недели, 27-29 января, начнется без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Синоптики дали прогноз погоды на начало рабочей недели

"Завтра в Украине без осадков, ночью и утром в западных и центральных областях туман; 28-29 января в большинстве областей будет выпадать снег и дождь, ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки", - сообщили синоптики.

Ожидается, ветер южный с переходом в западных областях на западный, 7-12 м/с, в среду на Правобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, ближайшей ночью до 5° мороза, днем 1-6 тепла, 28-29 января в южных областях 5-10° тепла.

По данным синоптиков в Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 0-4° мороза, днем 3-5° тепла. На 11:00 в столице 3° тепла, атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность 82%.

Напомним, по Украине завтра, 26 января, погода будет облачной, температура днем будет достигать до 6 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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