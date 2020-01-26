Синоптики дали прогноз погоды на начало рабочей недели
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Украине начало рабочей недели, 27-29 января, начнется без осадков. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
"Завтра в Украине без осадков, ночью и утром в западных и центральных областях туман; 28-29 января в большинстве областей будет выпадать снег и дождь, ночью 29 января в Карпатах и на Закарпатье значительные осадки", - сообщили синоптики.
Ожидается, ветер южный с переходом в западных областях на западный, 7-12 м/с, в среду на Правобережье порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, ближайшей ночью до 5° мороза, днем 1-6 тепла, 28-29 января в южных областях 5-10° тепла.
По данным синоптиков в Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 0-4° мороза, днем 3-5° тепла. На 11:00 в столице 3° тепла, атмосферное давление 752 мм рт. ст., относительная влажность 82%.
Напомним, по Украине завтра, 26 января, погода будет облачной, температура днем будет достигать до 6 градусов тепла.